Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulp Hükümet Konağının yıkımına başlandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 58 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı'nın yıkım çalışmalarına başlandı.
Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde bulunan Kulp Hükümet Konağı için deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkım kararı veridli.
Alınan kararla yapılacak yıkımdan sonra yerine yeni bina inşa edilecek.
Yıkım kararının alınmasının ardından binada bulunan kurumlar geçici süreliğine belirlenen başka yerlere aktarıldı.
Yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Etiketler: Diyarbakır
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