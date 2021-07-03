Küçükçekmece Gölü'nde çeşitli balık türleri ve atıkların kıyıya vurması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Temizlik çalışması sırasında gölün bazı noktalarında birikmiş çok sayıda balık ölüsüne rastlandı. Bazı kıyı kesimlerinde kirlikten kaynaklanan bulanık su görüntüsü gözlemlendi.

Daha önce, Büyükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve balık ölümlerine rastlanmış, bunun üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, göldeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune almıştı.