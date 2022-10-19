KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuç sorgulama...
2022 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumları tamamlandı. Peki, 2022 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuç sorgulama...
2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 2 Ekim'de gerçekleşti
KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.
2022 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.