Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası, faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
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