Konya'da 5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki Mehmet İlker Yeldan'a 5 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Zor günler geçiren Yeldan, 30 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı 5 yıllık eşi oğlunun annesi Şukufe Yiğit'den tedavi sürecinde kendisine yardımcı olmasını istedi. Bu süreçte ikili yeniden evlenmeye karar verdi.

Tedavi sürecinde hiç birbirlerinden ayrılmayan çift, Medicana Konya Hastanesinde yeniden evlendi.

"Yine mutlu olacağız"

Yeldan, kendisine her zaman destek olan eşiyle ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Beyin kanaması geçirdiğini, felç olduğunu, yaklaşık 10 yıl sonra da akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini aktaran Yeldan, "Sağ akciğerim yok, sol akciğerimin de 5'te 1'i alındı. Kanserin üstesinden geleceğime inanıyorum. Bu süreçte moral çok önemli ve eşimle evlenmeye karar verdik. Çok ani oldu" dedi.

Şukufe Yeldan da eşinin hastalanmasına çok üzüldüklerini anlatarak, evlilik süreciyle ilgili, "Moral olsun istedik. İnşallah moralini yüksek tutarak eşin, dostun sayesinde iyi olacak. Şimdi mutlu olduk, yine mutlu olacağız" dedi.