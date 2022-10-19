Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Safranbolu'da Muhtarlar Günü kutlandı
[Fotograf: İHA]
Her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü, Karabük Safranbolu'da da törenlerle kutlandı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen törene Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J.Alb. Dr. Yusuf Küçükbaşol, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanları ile muhtarlar katıldı.
Atatürk köşesine çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve konuşmaların ardından program sona erdi.
Etkinlikler Safranbolu Öğretmen Evinde verilen ve sohbet ortamında geçen kahvaltının ardından sona erdi.
Etiketler: Karabük İstiklal Marşı
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