Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Uşak'ta ormanlık alana girerek ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.
İzmir'den Uşak istikametine seyreden İ.Y. yönetimindeki otomobil, Güre köyü yakınlarında yoldan çıktı.
Ormanlık alana giren otomobil, ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi H.Y. itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası İtfaiye
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