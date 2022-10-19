Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, bünyesinde bulundurduğu 18 bin Kangal Akkaraman koyunu ile dikkat çekiyor. Büyük özveriyle bakımı yapılan her 100 koyundan 51’i ikiz doğuruyor.

Diğer koyun ırklarından farklı olarak iki kaburga kemiği fazla olan Kangal Akkaraman koyunu bütün iklim şartlarına uyum sağlayabiliyor.

Toplamda 18 bin koyun yetiştirilen Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Sivas bölgesinin yüzde 30, İç Anadolu bölgesinin de yüzde 10 koyun ihtiyacını karşılayabiliyor.

"Diğer koyunlara göre iri"

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şefi ve Ziraat Mühendisi olan Fatih Şimşek, "Irkımız Kangal Akkaraman. Eski Akkaraman lokal tipi olan bir ırk. Diğer koyunlara göre biraz daha iri. Bir kaburganın fazla olduğu söyleniyor. Bazılarında görülüyor bazılarında görülmüyor. İkizlik oranı normalde 18-20 iken bizde 35-40 arasında. En büyük özelliklerinden biri bütün iklim şartlarına adapte olması. 18 bin tane hayvanımız mevcut. Kuzularını İç Anadolu bölgesine satıyoruz. Bin bin 500 tane de erkeği koç olarak satıyoruz" dedi.

"Yüzde 51 oranında ikizlik elde ettik"

Şimşek, yüzde 51 oranında ikizlik elde ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yüzde 51 oranında ikizlik elde ettik. 100 koyunun 51 tanesi ikiz doğuruyor. İyi bir bakım ve besleme yapılması durumunda güzel bir ikizlik elde ediyorsunuz. 300 başa bir çoban çalıştırıyoruz. 600-650 başlık sürülerimiz var. Damızlık birliği dediğimiz mevkilerimiz var. Her mevkide ayrı ayrı ahılar olur. 9 bin baş hayvan dediğimiz hepsi bir arada değil. Farklı farklı yerlerde 72 bin dekar olan arazide yayıyoruz. Sivas bölgesinin yüzde 30, İç Anadolu bölgesinin de yüzde 10 civarında bir karşıladığımız oluyor. Damızlık birliklerine hayvan satıyoruz. Konya, Nevşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir, yüzer baş iki yüzer baş ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtımını yapıyoruz."