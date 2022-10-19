Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, ilçenin marka olma yolunda önemli adım atıldığını, yeni belediye hizmet binasının modern görüntüsü ile ilçenin vizyonuna değer katacağını söyledi.

Proje aşamalarının tamamlandığını anlatan Özdem, 3 Kasım perşembe günü ihalesinin de yapılacağını duyurdu.

Özdem, "Hız kesmeden projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Delice'nin dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz eserler ilçemize değer katıyor. Yeni belediye hizmet binamızın modern görüntüsü ile ilçemizin vizyonuna da değer katacak. Binamızın yapım ihalesi 3 Kasım 2022 perşembe günü saat 10'da belediye toplantı salonumuzda gerçekleştirilecek. Şimdiden bu önemli projemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.