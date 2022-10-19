Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te kaçak avcılara yönelik denetim
[Fotograf: İHA]
Siirt'te jandarma ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi yönelik çalışmalara devam ediyor.
Hayvan Durum İzleme Projesi çerçevesinde vatandaşlara bilgi veren ekipler, cep telefonlarına yüklenecek uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç çerçevesine giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları ilgili birimlere iletebileceğini söyledi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Siirt Denetim
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