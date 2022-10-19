Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki "TAMP 2022 Yalova Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı"nda senaryo gereği 5,5 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi.

İldeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri 112 Acil Durum Müdahale Merkezi'nde toplandı.

Planlamaları yerinde inceleyen Vali Vekili Aziz Mercan ve Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer'den deprem ve ekiplerin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Atçı, senaryoya göre 14 binanın yıkıldığını, ölen ve yaralananların olduğunu söyledi.

Tatbikatta temel amacın, ekiplerin koordineli çalışması konusunda kendilerini test etmek olduğunu belirten Atçı, "Ekiplerimizle önce enkaz alanlarına gidip, daha sonra toplanma merkezleri ve ekiplerimizin çalışmalarını izleyeceğiz" dedi.