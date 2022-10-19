İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde "Yalova İlinde Hububat Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, müdürlüğün hazırladığı projelerin çiftçilere çok önemler katkılar sağladığını anlatarak, projelerin hazırlanmasında çaba gösteren tüm ekibe, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise, 2022 yılında bakanlık, İl Özel İdaresi ve Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan 25 projede 2371 üreticiye destek verildiğini söyledi.

Çiftçilere, 10 bin 935 dekar alan için 18 milyon 506 bin 318 birim proje ürünü dağıtımı yapılarak 9,5 milyon lira destek sağlanacağına vurgu yapan Parıldar, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında ilimize sağlanan toplam 1 milyon 400 bin lira bütçeli 'Yalova İlinde Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızdan 1 milyon 50 bin lira destekli ve 350 bin lira çiftçi payı katkılı projemiz kapsamında 4 bin 500 dekar üretim alanı için 90 bin 320 ton buğday tohumu desteği çiftçilerimize sağlanmıştır. Ayrıca yine bakanlığımız TAKEP Projesi desteği ile ilimizde toplam 266 bin 670 lira bütçeli 'Yalova İlinde Arpa Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızdan 200 bin lira destekli ve 66 bin 670 lira çiftçi payı katkılı projemiz kapsamında 950 dekar üretim alanı için 19 bin ton arpa tohumu desteği çiftçilerimize sağlanmıştır."