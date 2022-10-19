29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 563 bin 590 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1795 şüpheli yakalandı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 306'sı tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 199 bin 22 otomobilden 15'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 92 motosiklet ve 37 modifiyeli araç için 3 bin 98 kişiye idari işlem yapıldı.

Aramalarda 2 bin 93 bandrolsüz sigara, 33 kurusıkı tabanca, 91 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatlı tabanca, 2 bin 494 değişik çapta fişek, 41 belgesiz av tüfeği ile 72 kesici ve delici alet ele geçirildi.