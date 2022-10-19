Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da, yem bitkileri ve hububatın yanında patates üretimi de önemli yer tutuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Erzurum'un verimli topraklarıyla buluşturulan sertifikalı patates tohumu ve çiftçilere teknik elemanlarca verilen yetiştiricilik eğitimleri, hasadın devam ettiği kentte üretime olumlu yansıdı.

Başta çevre iller ve Karadeniz olmak üzere Türkiye'de birçok yere gönderilen ve yörede "kartol" diye adlandırılan patatesteki artan verim, üreticiye gelir artışı sağlayacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum'da en çok üretilen ürünlerden birinin patates olduğunu söyledi.

"Sertifikalı tohumla ciddi bir artış sağladı"

Pasinler ilçesinde "Hasankale patatesi" olarak yetiştirilen ürünün Türkiye'nin birçok yerinde bilindiğini anlatan Akar, "İlimizde üretilen patatesin büyük bir kısmı Pasinler ilçemizde üretiliyor. Diğer ilçelerimizde de üretim oluyor ancak önemli üretim merkezimiz burası. Geçen yıl yaklaşık 34 bin dekar alanda yaklaşık 88 bin ton civarında üretimimiz vardı. Bu yıl yaklaşık 35 bin dekar alanda 108 bin ton civarında bir üretim bekleniyor" dedi.

Akar, geçen sene dekar başına ortalama 2,5 ton ürün alındığını, bu yıl ürünün 3 tona yükseldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim geçen yıla göre patates üretimimizde hem birim alandan alınan verim itibarıyla hem de alan olarak üretimimizde artış var. Çiftçilerimiz, hem basınçlı sulama sistemlerini hem de kaliteli sertifikalı tohumluk kullanmasıyla birim alandan daha fazla verim almaya başladı. Normal bir çiftçinin kendi imkanlarıyla elde ettiği tohumdan dekara alınan verim, kullanılan sertifikalı tohumla ciddi bir artış sağladı."