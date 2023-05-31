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Güncel
TRT Haber 31.05.2023 18:43

KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi başvuruları sona erdi. Peki, KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS 2023 geç başvuruları ne zaman alınacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak. 2023 KPSS sınav tarihleri...

KPSS geç başvuru günü ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. 

2023 KPSS ne zaman yapılacak? 

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

2023 KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

2023 ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.

KPSS 2023 başvuruları sona erdi

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları,16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı.

2023 KPSS geç başvuru günü ne zaman?

KPSS 2023 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.

KPSS 2023 başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Deprem bölgesinden başvuru yapanlardan ücret alınmayacak

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Deprem bölgesinde ikamet edenlerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

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