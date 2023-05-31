2023 YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? YKS 2023 sınav giriş belgesi alma...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların merakla beklediği 2023 YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı.
2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YKS 2023 sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.
YKS 2023 sınav giriş belgesi için tıklayınız.
YKS 2023 ne zaman?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023'te
2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023'te
2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023'te uygulanacak.