Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 31.05.2023 17:47

2023 LGS ne zaman yapılacak? LGS 2023 kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihine ilişkin açıklama yaptı. LGS 2023 ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 LGS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

2023 LGS ne zaman yapılacak? LGS 2023 kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin merkezi sınav kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın internet adresinden erişilebilen Merkezi sınav kılavuzuna göre, LGS kapsamında 4 Haziran 2023'te yapılacak merkezi sınav başvuruları 13 Nisan'da son buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği, LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacak.

26 Mayıs'ta sınav giriş belgelerinin ilan edileceği LGS de sınav sonuçları ise 26 Haziran'da duyurulacak. 

2023 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Sıradaki Haber
2023 YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? YKS 2023 sınav giriş belgesi alma...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:45
Muğla'da kökünü kurutma operasyonu: 111 gözaltı
18:33
Kabine toplantısı sona erdi
18:15
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
18:08
NASA’nın ay roketinin bütçesini aştığı ve programın gerisinde kaldığı ortaya çıktı
17:44
Telli turnaların yavruları Amasya'da görüntülendi
17:36
Aidat borçlarını apartmana asmak suç mu?
Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor
Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ