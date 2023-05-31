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Güncel
TRT Haber 31.05.2023 18:12

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de yapıldı. 

Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından okulları normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, başlangıçta çocuklara yönelik müfredata dayalı eğitimden ziyade psikoeğitim yaklaşımı sergilediklerini ifade etti.

Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların 16 Haziran'da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.

Yaz tatili ne zaman?

Yaz tatili 16 Haziran 2023'te başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Grafik: M. Furkan Terzi

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