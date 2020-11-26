KPSS 2020 Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama...
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS) Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı. KPSS Ön Lisans sonuçları nereden öğrenilir? 2020 KPSS Ön Lisans sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS 2020 sonuç sorgulama...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans testi sonuçları açıklandı.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 26, 2020
25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS
2020 KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-KPSS Ön Lisansdeğerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasından öğrenebiliyor.
2020 KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile ulaşılabilecek.