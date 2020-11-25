Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme (ŞÖNİM) görevlilerinin katılımı ile stant kurularak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Acil Destek Hattı (KADES) hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler ayrıca Kadınlar Pazarı'nı da gezerek hazırlanan tanıtıcı broşürleri kadınlara dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalığı artırıcı çalışmaların kesintisiz süreceği ifade edildi.