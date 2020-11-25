Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Sürücünün adı öğrenilemeyen 33 ST 748 plakalı otomobilin motor kısmından, 34. Cadde'de seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
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