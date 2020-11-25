Adana, Hatay ve Mersin'de, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Parkı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele için stant kurdu.

Polisler, vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıp, uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Hatay

Hatay'da Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOLSEVDER), Arsuz Gönüllüleri Derneği ve Arsuz Belediyesince şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 224 kadın için zeytin fidanı dikildi.

Kurtbağı Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliğinde konuşan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, günün önemine işaret etti.

Şiddete maruz kalan kadınlar adına belediye olarak 22 dönüm arazi tahsis ettiklerini dile getiren Güven, buraya her bir kadın için zeytin ağacı dikeceklerini belirtti.

Güven, kadına yönelik şiddetin insanlık ayıbı olduğunu ifade ederek şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlara rahmet diledi.

YOLSEVDER Başkanı Gölge Kaya da şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların isimlerini yaşatmak için bu projeyi başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda hayatını kaybeden kadınların aileleriyle birlikte buraya geldiklerini aktaran Kaya, şiddet sonucu vefat etmiş 3 bin 224 kadın için fidan dikeceklerini belirtti.

Kaya, kendilerine destek olanlara da teşekkür etti.

Eski kocasının öldürdüğü Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut ise Kırıkkale'den etkinliğe katılmak için geldiklerini söyledi.

Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Bulut, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından aileler dernek üyeleri ve belediye görevlileriyle birlikte hayatını kaybeden kadınlar adına fidan dikti.

Etkinliğe, Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir ve Dilek Bakımcı'nın aileleri de katıldı.

KADES'i temsili ihbarla tanıttılar

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Künefeciler Meydanı'nda stant açarak kadına şiddetle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı, çiçek ve broşür dağıttı.

Etkinlikte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili temsili ihbar yapıldı. Yoldan geçen Feride Helvacıoğlu, polis ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından cep telefonuna KADES'i indirdi. Helvacıoğlu'nun, uygulama üzerinden temsili olarak şiddet gördüğü ihbarında bulunmasının ardından çok kısa sürede ekipler bulunduğu yere intikal etti.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KADES ile ilgili daha önce bilgisinin olmadığını ancak bundan sonra telefonunda sürekli bulunduracağını söyledi.

Uygulamanın tüm kadınlar için çok faydalı olacağını belirten Helvacıoğlu, "Uygulamayı çok başarılı buldum, ihbarı yaptıktan 1 dakika sonra polisler geldi, güzel bir uygulama, umarım kadına şiddetin önüne geçilir." diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadın Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis Memuru Tuba Yıldır da KADES hakkında bilgi verdi.

Mersin

Mersin Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Görevli kadın polis memurları, kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme bulundu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli noktalarda stant kuran ekipler, kadına yönelik şiddete ilişkin uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.