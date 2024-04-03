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Güncel
İHA 03.04.2024 11:23

Kovada Gölü'nde 1200 metre uzatma ağı ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan "200 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Kovada Gölü'nde 1200 metre uzatma ağı ele geçirildi
[Temsili Fotoğraf: AA]

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü’nde Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde; milli park sahası olan ve yıl boyunca su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü’nde kaçak avcılıkta kullanılan 6 takım 1200 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Ele geçirilen uzatma ağına el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.

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