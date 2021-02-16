Aydın'da yaşayan ailesinden anne, babası, ağabeyi ve kardeşi koronavirüse yakalanan Firdevs Müjde Gökbel, dünyanın içinde bulunduğu zor duruma sanat aracılığıyla dikkati çekmeye karar verdi.

Ailesinden de koronavirüse yakalananlar olduğunu belirten Gökbel, "Ailemde de koronavirüs vakalarının ortaya çıkması, babamın çok ağır atlatması, bana özellikle bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini hissettirdi. Ülkemizin de içinde bulunduğu zor dönem nedeniyle zaten aklımda olan projeydi. Böylece biraz daha hız kazandı." dedi.

"İlk maskenin ip kısmında 22 ayar altın dekor kullandım"

Bu kapsamda porselen maskeler yapmayı düşündüğünü, seramik çamuruna şekil vererek maske şekline getirdiğini dile getiren Gökbel:

"Kovid-19 başladığında iyi bir maske bulabilmek çok güçtü. İyi ve uygun bedelde bir maskeye ulaşabilmenin güçlüğünü belirtebilmek maksadıyla porselen maskelere birtakım eklemeler yaptım. İlk maskenin ip kısmında 22 ayar altın dekor kullandım. Bu, haksız kazanç sağlamaya çalışan firmalara da bir göndermeydi. Maskelerim, ticari olarak bu şekilde davranılmaması gerektiği ve toplumsal birlik sağlanması hususunda sanatçı olarak bir çabaydı."

Bazı eserlerini arkadaşlarına hediye ettiğini, bazılarının da çevrim içi olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası sergilerde yer aldığını aktaran Gökbel:

"Daha gerçekçi nasıl yapabilirim, insanlarda oluşturmayı hedeflediğim farkındalığı nasıl artırırım yönündeki çalışmalarım devam ediyor. Bu sürecin sonunda açacağım maske sergimle kimi ailelerin yüzünde maalesef hüzün, kiminde ise umutların yeniden filizlendiği bir gülümsemeye yol açmak istiyorum. Dünyaca yaşadığımız bu durumu hiçbir zaman unutmamalıyız. Aklımızın bir köşesinde tutmalı ve ona göre tedbir alıp sağlıklı şekilde yaşamlarımıza kaldığımız yerden devam etmeliyiz."