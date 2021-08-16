Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs aşısı yaş sınırı düşürüldü... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar...
Sağlak Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Yaş sınırı değişti. Peki kimler aşı olacak? Koronavirüs aşısı kaç yaş üstüne yapılacak? Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Yaş sınırı değişti
Sağlak Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı.
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
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