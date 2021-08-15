Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
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