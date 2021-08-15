Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Afganistan'daki durum ABD'nin deneyinin bir sonucu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını söyledi.
Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Rusya Afganistan ABD
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