Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotoğraf :AA ARŞİV]
Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Trabzon- Erzurum kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ç., idaresindeki otomobil seyir halindeyken yola köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak 2 takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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