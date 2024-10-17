Konya'nın kadın muhtarları mahallelerine en iyi hizmeti vermek için çabalıyor

Sarayönü İlçesi Ertuğrul Mahallesi Muhtarı 69 yaşındaki Kadriye Özer, görevinin birinci dönemi olmasına rağmen büyük bir azimle ve istekle mahallesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Boş durmayı hiç sevmediğini, küçük yaştan itibaren hep çalışma hayatının içinde olduğunu vurgulayan Özer, "Mahalleme kadın elinin değmesini istedim, iki kadın azamla sırt sırta verdik. Sağ olsun mahallemin halkı da çok destek oldu, kazandım."dedi.

Taşkent İlçesi Şıhlar Mahallesi Muhtarı Ayşe Metin Karabulut da üç dönemdir mahallesine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mahallelinin sıkıntısını çözmek için elinden geleni yaptığını anlatan Karabulut, "Gerçekten bu işi severek, isteyerek yapıyorum. Mahallem beni nereye kadar isterse, adayım." diye konuştu.