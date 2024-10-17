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Güncel
AA 17.10.2024 15:56

Amasya'da "Fark Yaratan Kadınlar, Fark Yaratan Adımlar" programı düzenlendi

Amasya Üniversitesi ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak düzenlediği "Fark Yaratan Kadınlar, Fark Yaratan Adımlar" programının konuğu ünlü şef Özlem Mekik oldu.

Amasya'da "Fark Yaratan Kadınlar, Fark Yaratan Adımlar" programı düzenlendi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Kurt, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, protokol üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gastronomi alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Mekik, programda kendi yaşam hikayesini paylaşarak katılımcılara ilham verdi.

Mekik, başarıya giden yolda karşılaştığı zorlukları ve bunları nasıl aştığını anlatırken, girişimci kadınlara yol gösterecek önemli tavsiyelerde bulundu.

Programın sonunda Mekik'e çiçek ve plaket takdim edildi.

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