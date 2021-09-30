Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sokak satıcılarına operasyon
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ilçede, sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin kimliğini belirlendi.
Sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda Celal. K (30), Mustafa K. (42) ve Nihat K. (18) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan Celal K. tutuklanırken, Mustafa K. adli kontrol şartıyla, Nihat K. savcılıkça serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
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