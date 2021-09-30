Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 8,9588 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,54 artışla 8,9237'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,8840 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,3260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,9370'ten satılıyor.

Dolar endeksi 94,4 ile Eylül 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 94,3'te dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,1605 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün para politikası yapıcılarının enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğunu belirtmesine karşın, dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özetinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,8'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.