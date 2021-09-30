Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı, 4 tabanca ve 6 tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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