Yenişehir ilçesinde yapımına başlanan Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde pansiyon ve spor salonu da olacak.

Siraceddin Öztoprak, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda imam hatip okullarına artan ilgiden dolayı hayırseverlerin desteği ile yeni okul yapmaya başladıklarını belirtti.

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İmam hatip okullarında önemli kişilerin yetiştiğini ifade eden Öztoprak, şöyle devam etti:

"İmam hatip okullarımızın amacı, bilgili, erdemli, özgüveni yüksek milli ve manevi değerlerle mücehhez, inanç ve düşünce özgürlüğünü benimseyen, geçmişi inkar etmeden günün gerektirdiği koşulların farkında olan ve geleceğin inşasına talip olan örnek nesiller, sağlıklı bir ruh, beden ve din anlayışına sahip, inançlarını sosyal bütünleşme, dayanışma ve hoşgörü içinde yaşayan bireyler yetiştirmektir."

Öztoprak, yaptırılacak okulun 24 derslikli ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ile spor salonundan oluşacağını bildirdi.