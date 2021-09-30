Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 326 yeşil reçeteye tabi hap, 612 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 89 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve bir kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 6'sının işlemleri ise sürüyor.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu Narkotik
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