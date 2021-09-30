

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriyeli T.E.’nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, T.E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.