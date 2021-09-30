Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir’de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek, gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriyeli T.E.’nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, T.E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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