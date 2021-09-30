İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki semt pazarlarına yaptıkları ziyarette, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19), İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması, dolandırıcılık ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirdi.