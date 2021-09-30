Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi
[Fotoğraf:AA]
Mersin'de, polis ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki semt pazarlarına yaptıkları ziyarette, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19), İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması, dolandırıcılık ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirdi.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 11:16
- 11:17
- 11:09
- 11:04
- 10:58
Sıradaki Haber
Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz