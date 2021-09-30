Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Torun Mahallesi’nde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 adet sikke, 2 adet yüzük ve 1 adet de obje olmak üzere toplam 30 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.