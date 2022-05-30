Konya'da Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak silahlar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 32 av tüfeği, 4 havalı tüfek, 2 kurusıkıdan bozma tabanca ve kurusıkıdan çevirme tabanca yapımında kullanılan 2 adet torna makinesi ile 798 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.