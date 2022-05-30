Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda av tüfeği ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Konya'da Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak silahlar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından belirlenen adrese baskın düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 32 av tüfeği, 4 havalı tüfek, 2 kurusıkıdan bozma tabanca ve kurusıkıdan çevirme tabanca yapımında kullanılan 2 adet torna makinesi ile 798 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Konya
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