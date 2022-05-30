Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, İzmit İlçesi Kandıra Gişelerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Durdurulan kapalı kasa minibüsteki aramada 1 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.