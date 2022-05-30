Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 1 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de 1 milyon 250 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, İzmit İlçesi Kandıra Gişelerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Durdurulan kapalı kasa minibüsteki aramada 1 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık
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