Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.
100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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