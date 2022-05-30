Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 116 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenierice köyü yakınlarındaki ormanlık alana Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Hint Keneviri
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