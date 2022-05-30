İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılanmasına devam edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan E.K, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Tutuklanan firari sanık, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.