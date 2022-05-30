Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 26,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.