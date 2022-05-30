Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 26,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Kozan (Adana)
Tarih-Saat : 30.05.2022, 21:07:18 TSİ
Enlem : 37.4561 N
Boylam : 35.9038 E
Derinlik : 26.24 km
Detay : https://t.co/ugDrW8sBWJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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