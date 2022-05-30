Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta-Antalya kara yolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Isparta'da Turgut Türk'ün kullandığı otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 30'uncu kilometresinde yoldan çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Türk ile otomobilde bulunan Beyza Nur Yarar ve Tuğba Gökkaya yaralandı.
Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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