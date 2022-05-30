Kütahya'da Aranan Şahıslar Büro ekipleri son 1 haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, fuhşa teşvik, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve 1 yıl ila 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.

Yakalanan 19 kişi cezaevine götürüldü.