Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 36 kişi yakalandı. Yakalananlardan 19'u cezaevine teslim edildi.
Kütahya'da Aranan Şahıslar Büro ekipleri son 1 haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, fuhşa teşvik, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve 1 yıl ila 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.
Yakalanan 19 kişi cezaevine götürüldü.
Etiketler: Kütahya
Son Haberler
- 18:27
- 18:35
- 18:20
- 18:05
- 18:12
Sıradaki Haber
Kırşehir'de ekmek denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz