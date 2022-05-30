Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye kaçak yollarla alkol getirildiği ve sahte alkol yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, bu kapsamda Talas ve Melikgazi ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 900 şişe kaçak içki, 70 litre etil alkol ve 150 sahte bandrol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.