Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 900 şişe kaçak içki, 70 litre etil alkol, 150 sahte bandrol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye kaçak yollarla alkol getirildiği ve sahte alkol yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.
Ekipler, bu kapsamda Talas ve Melikgazi ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 900 şişe kaçak içki, 70 litre etil alkol ve 150 sahte bandrol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Kaçakçılık Sahte Alkol Kaçak İçki Sahte İçki
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