Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde M.S. yönetimindeki otomobil, Doğu Çevreyolu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki M.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Trafik Kazası
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