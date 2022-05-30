Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da traktör kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Malatya'da Hacı Merde traktörünün arkasına taktığı pulluk ile evinin önündeki hayvan gübresini dağıtmaya çalıştığı sırada traktör devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hacı Merde'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Malatya
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