Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2022 ve 1 Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor” projesi dahilinde Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce sinemaya gitmeyen 15 okuldan 1600 öğrenci sinemaya götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 günde 3 seans olmak üzere ve her seansta 150 öğrenciyi Baberti Külliyesi Kültür Merkezindeki Ata Sinemalarında sinemayla buluşturdu.

Bu etkinlikte öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ve Şube Müdürü Ramazan Demir eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar; daha önce sinemaya gitme imkânı olmayan öğrencilerin sinemayla buluşmasında ve öğrencilerin bu vesileyle keyifli vakit geçirmesinde projenin önemini vurgulayarak, projenin hayata geçirilmesinde ve yürütülmesinde katkı sunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç’a teşekkür etti.